CAIXABANK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CAIXABANK präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CAIXABANK mit 0,080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CAIXABANK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,310 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CAIXABANK 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 26,56 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CAIXABANK 31,53 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at