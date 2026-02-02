02.02.2026 06:31:29

CAIXABANK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CAIXABANK präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CAIXABANK mit 0,080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CAIXABANK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,310 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CAIXABANK 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 26,56 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CAIXABANK 31,53 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:19 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen