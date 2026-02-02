CAIXABANK legte Quartalsergebnis vor

CAIXABANK hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte CAIXABANK einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,00 Prozent auf 5,88 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,830 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 29,15 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 23,54 Milliarden EUR.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,800 EUR und einen Umsatz von 16,22 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at