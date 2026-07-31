CAIXABANK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CAIXABANK gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CAIXABANK 0,210 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,92 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,86 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,213 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,19 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at