CAIXABANK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CAIXABANK gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,67 Prozent auf 6,88 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,084 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,79 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at