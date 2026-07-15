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15.07.2026 06:31:29
CAL Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CAL Bank stellte am 13.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
CAL Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 GHS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 GHS je Aktie gewesen.
CAL Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 418,6 Millionen GHS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 314,7 Millionen GHS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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