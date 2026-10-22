CAL Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CAL Bank äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 GHS. Im Vorjahresviertel waren -0,020 GHS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 366,4 Millionen GHS gegenüber 273,0 Millionen GHS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at