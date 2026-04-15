15.04.2026 06:31:29

CAL Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CAL Bank präsentierte in der am 13.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 GHS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CAL Bank 0,070 GHS je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 400,4 Millionen GHS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CAL Bank einen Umsatz von 291,8 Millionen GHS eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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