Cal-comp Electronics (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cal-comp Electronics (Thailand) hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 THB je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,98 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 36,12 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at