Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
|
22.07.2026 13:32:25
Cal-Maine Falls To Loss In Q4, Shares Down
(RTTNews) - On Wednesday, Cal-Maine Foods, Inc. (CALM), a poultry company, reported a slip to loss in fourth quarter of 2026, due to lower revenue, compared to the prior year.
In the pre-market activity on Nasdaq, the shares were trading 4.69 percent lower at $83.16, after closing Tuesday's trading 1.32 percent down.
Quarterly loss attributable to the company was $35.88 million, compared to profit of $342.48 million in the same quarter last year. Net loss per share was $0.76, in comparison with the earnings per share of $7.01 in the previous year.
Revenue for the period fell 49.9 percent to $552.58 million from $1.10 billion a year ago
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cal-Maine Foods Inc.
|
21.07.26
|Ausblick: Cal-Maine Foods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|Ausblick: Cal-Maine Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cal-Maine Foods Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cal-Maine Foods Inc.
|77,16
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.