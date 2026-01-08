|
08.01.2026 06:31:28
Cal-Maine Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cal-Maine Foods hat am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 2,13 USD. Im letzten Jahr hatte Cal-Maine Foods einen Gewinn von 4,47 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,40 Prozent zurück. Hier wurden 769,5 Millionen USD gegenüber 954,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
