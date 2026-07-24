Cal-Maine Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cal-Maine Foods hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cal-Maine Foods ein EPS von 7,04 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 552,6 Millionen USD.

Cal-Maine Foods hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 24,95 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 2,91 Milliarden USD, gegenüber 4,26 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 31,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at