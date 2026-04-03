Cal-Maine Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cal-Maine Foods hat am 01.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,38 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Cal-Maine Foods mit einem Umsatz von insgesamt 667,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 52,95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at