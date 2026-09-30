Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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30.09.2026 13:02:02
Cal-Maine Foods Posts Q1 Net Loss As Sales Drop; Stock Down Over 6% In Pre-Market
(RTTNews) - Cal-Maine Foods, Inc. (CALM), an egg producer, on Wednesday reported a net loss for the first quarter of fiscal 2027, hurt by decreased net sales.
For the three-month period to August 29, the company posted a net loss of $58.615 million, or $1.26 per share, compared with a net profit of $199.340 million, or $4.12 per share in the same period last year. Operating loss stood at $82.165 million as against an operating profit of $249.184 million a year ago.
The company registered net sales of $539.607 million, down from $922.602 million in the previous year. The Conventional Shell Eggs segment of the company reported net sales of $201.683 million, less than $498.433 million last year.
CALM was down by 6.45% at $64.13 in the pre-market trade on the Nasdaq.
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