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01.10.2026 06:31:29
Cal-Maine Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Cal-Maine Foods hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cal-Maine Foods ein EPS von 4,12 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 539,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 41,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cal-Maine Foods 922,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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