Cal-Maine Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cal-Maine Foods hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cal-Maine Foods ein EPS von 4,12 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 539,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 41,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cal-Maine Foods 922,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at