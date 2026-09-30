Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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30.09.2026 18:35:55
Cal-Maine Foods Stock Falls 3% After Slipping To Loss In Q1
(RTTNews) - Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) is down 3.01 percent, losing $2.06 to $66.49 on Wednesday. The move comes after the egg producer reported a first-quarter loss, compared with a profit a year earlier, primarily due to lower sales.
Cal-Maine Foods is currently trading at $66.49, down from the previous close of $68.55 after opening at $63.75 on the Nasdaq. The stock has traded between $63.50 and $68.15 during the session, with trading volume at 1.25 million shares versus average volume of 965,614 shares.
Cal-Maine Foods reported a net loss of $58.62 million, or $1.26 per share, compared with net income of $199.34 million, or $4.12 per share, a year earlier. Net sales fell 41.5 percent to $539.61 million from $922.60 million, while operating loss reached $82.17 million versus operating income of $249.18 million in the prior-year quarter.
Shares have traded between $63.50 and $95.57 over the past 52 weeks.
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Aktien in diesem Artikel
|Cal-Maine Foods Inc.
|58,72
|-2,75%
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