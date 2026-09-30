Cal-Maine Foods Aktie

Cal-Maine Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907664 / ISIN: US1280302027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 12:49:22

Cal-Maine Foods Turns To Q1 Loss, Revenue Falls 41.5%; Stock Down

(RTTNews) - Cal-Maine Foods, Inc. (CALM), a producer and distributor of shell eggs, Wednesday reported a first-quarter loss, compared with a profit a year ago, primarily due to lower sales.

The company's shares were down more than 6% in pre-market trading after closing at $68.55 on Tuesday.

Cal-Maine Foods posted a loss of $58.62 million, or $1.26 per share compared with income of $199.34 million, or $4.12 per share, a year ago.

Operating loss was $82.17 million, compared with operating income of $249.18 million in the prior-year quarter.

Net sales fell 41.5% to $539.61 million from $922.60 million last year.

Cal-Maine Foods said it will not pay a dividend for the first quarter. Under its variable dividend policy, the company will resume dividend payments only after achieving cumulative profitability from the last quarter in which a dividend was paid. As of August 29, 2026, it had a cumulative loss of $94.5 million to recover before any future dividend payment.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cal-Maine Foods Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cal-Maine Foods Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cal-Maine Foods Inc. 60,38 0,27% Cal-Maine Foods Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen