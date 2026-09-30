Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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30.09.2026 12:49:22
Cal-Maine Foods Turns To Q1 Loss, Revenue Falls 41.5%; Stock Down
(RTTNews) - Cal-Maine Foods, Inc. (CALM), a producer and distributor of shell eggs, Wednesday reported a first-quarter loss, compared with a profit a year ago, primarily due to lower sales.
The company's shares were down more than 6% in pre-market trading after closing at $68.55 on Tuesday.
Cal-Maine Foods posted a loss of $58.62 million, or $1.26 per share compared with income of $199.34 million, or $4.12 per share, a year ago.
Operating loss was $82.17 million, compared with operating income of $249.18 million in the prior-year quarter.
Net sales fell 41.5% to $539.61 million from $922.60 million last year.
Cal-Maine Foods said it will not pay a dividend for the first quarter. Under its variable dividend policy, the company will resume dividend payments only after achieving cumulative profitability from the last quarter in which a dividend was paid. As of August 29, 2026, it had a cumulative loss of $94.5 million to recover before any future dividend payment.
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|Cal-Maine Foods Inc.
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