Cal Redwood Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cal Redwood Acquisition A hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at