Cal Redwood Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cal Redwood Acquisition A veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cal Redwood Acquisition A 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at