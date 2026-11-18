Cal Redwood Acquisition A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cal Redwood Acquisition A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at