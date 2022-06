CalAmp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CalAmp präsentierte in der am 24.06.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2022 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,100 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,75 Prozent auf 64,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at