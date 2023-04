CalAmp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CalAmp hat am 28.04.2023 die Bücher zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,060 USD. Im letzten Jahr hatte CalAmp einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,4 Millionen USD in den Büchern standen.

CalAmp vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CalAmp im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 294,95 Millionen USD im Vergleich zu 295,84 Millionen USD im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,104 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 295,08 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at