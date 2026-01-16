Calavo Growers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Calavo Growers hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Calavo Growers 124,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 170,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,11 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 648,43 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 661,54 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at