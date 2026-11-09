CALBEE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CALBEE hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,49 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 88,94 Milliarden JPY gegenüber 83,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at