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15.05.2026 06:31:29
CALBEE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CALBEE hat am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CALBEE ein EPS von 20,19 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 83,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 139,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 167,11 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 340,15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 322,56 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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