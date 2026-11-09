CALBEE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CALBEE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 558,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 566,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at