CALBEE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CALBEE präsentierte in der am 07.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 50,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CALBEE 80,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 42,11 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 79,88 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at