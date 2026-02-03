CALBEE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CALBEE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61,79 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90,99 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at