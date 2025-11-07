CALBEE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CALBEE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CALBEE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 566,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 532,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at