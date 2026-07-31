CALBEE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CALBEE lud am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86,76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at