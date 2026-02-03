CALBEE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CALBEE hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CALBEE 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 590,6 Millionen USD gegenüber 569,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at