03.02.2026 06:31:28
CALBEE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CALBEE hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CALBEE 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 590,6 Millionen USD gegenüber 569,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
