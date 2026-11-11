CalciMedica legte Quartalsergebnis vor

CalciMedica hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CalciMedica vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at