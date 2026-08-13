CalciMedica: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CalciMedica hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CalciMedica hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at