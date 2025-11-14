CalciMedica stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CalciMedica hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at