CalciMedica stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CalciMedica äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CalciMedica ein Ergebnis je Aktie von -0,340 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,970 USD beziffert. Im Vorjahr hatte CalciMedica ein Ergebnis je Aktie von -1,220 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at