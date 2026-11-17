Calcom Vision hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,42 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Calcom Vision im vergangenen Quartal 724,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Calcom Vision 500,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at