|
01.06.2026 06:31:29
Calcom Vision gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Calcom Vision äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR gegenüber 0,790 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Calcom Vision im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 680,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 602,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Calcom Vision ein EPS von 0,810 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.