Calcom Vision gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Calcom Vision äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR gegenüber 0,790 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Calcom Vision im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 680,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 602,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Calcom Vision ein EPS von 0,810 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at