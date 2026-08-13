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13.08.2026 06:31:29
Calcom Vision gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Calcom Vision hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,29 Prozent auf 600,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 450,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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