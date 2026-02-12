Calcom Vision stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Calcom Vision hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 551,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 446,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at