Caldwell Partners International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Caldwell Partners International hat am 07.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Caldwell Partners International im vergangenen Quartal 29,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Caldwell Partners International 21,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at