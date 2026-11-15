Caledonia Mining: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Caledonia Mining (NYSEMKT:CMCL) announced lower gold production guidance of 69,000 to 72,500 ounces for the year. Understanding how operational fixes and project financing shape cash flow is critical for evaluating future margins. Three things management said stand out.

Compressed air shortages at the Blanket gold mine restricted mining in deeper, higher-grade ore bodies during the quarter. Equipment constraints in the carbon-in-leach (CIL) processing plant, which extracts gold using cyanide solution and activated carbon, simultaneously locked up 11,000 ounces of gold in inventory.

Caledonia Mining finalized an interim debt facility across local lenders to provide liquidity while it arranges financing for Bilboes, its primary growth asset. The funding bridges capital needs while management arranges long-term project debt for the site.

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