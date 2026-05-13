Caledonia Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caledonia Mining gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Caledonia Mining 0,450 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at