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12.08.2026 06:31:29
Caledonia Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Caledonia Mining hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte Caledonia Mining einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 72,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Caledonia Mining 61,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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