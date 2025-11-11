Caledonia Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Caledonia Mining veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 71,4 Millionen USD gegenüber 44,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at