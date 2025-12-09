Brown Shoe Company Aktie

Brown Shoe Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14T37 / ISIN: US1295001044

09.12.2025 12:55:12

Caleres Inc. Announces Decline In Q3 Income

(RTTNews) - Caleres Inc. (CAL) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $2.39 million, or $0.07 per share. This compares with $41.43 million, or $1.19 per share, last year.

Excluding items, Caleres Inc. reported adjusted earnings of $22.89 million or $0.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.6% to $790.05 million from $740.94 million last year.

Caleres Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.39 Mln. vs. $41.43 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $1.19 last year. -Revenue: $790.05 Mln vs. $740.94 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $1.15 to $1.25

