CalEthos stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CalEthos äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

CalEthos hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 USD je Aktie gewesen.

CalEthos hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,500 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at