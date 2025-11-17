|
17.11.2025 06:31:29
Calfrac Well Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Calfrac Well Services äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Calfrac Well Services -0,060 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,81 Prozent zurück. Hier wurden 323,4 Millionen CAD gegenüber 430,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!