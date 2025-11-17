Calfrac Well Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Calfrac Well Services äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Calfrac Well Services -0,060 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,81 Prozent zurück. Hier wurden 323,4 Millionen CAD gegenüber 430,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at