Calfrac Well Services legte Quartalsergebnis vor

Calfrac Well Services hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,19 CAD. Im letzten Jahr hatte Calfrac Well Services einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 305,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 370,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at