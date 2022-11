Calfrac Well Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Calfrac Well Services veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,660 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 438,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Calfrac Well Services 295,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at