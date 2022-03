Calfrac Well Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Calfrac Well Services hat am 16.03.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,750 CAD. Im Vorjahresquartal waren 2,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Calfrac Well Services im vergangenen Quartal 257,8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Calfrac Well Services 180,7 Millionen CAD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,210 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -76,780 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,00 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 705,44 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 1,292 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,01 Milliarden CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at