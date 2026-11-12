Calfrac Well Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Calfrac Well Services präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 365,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 323,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at